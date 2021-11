Sytuacja przy granicy. Mieszkańcy Sokółki wspierają żołnierzy

czytaj dalej

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia na terenie Szacht w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o kobiecie, która wpadła do wody. 42-latkę odnaleziono, ale mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Jej towarzysz w stanie hipotermii został przewieziony do szpitala. Twierdził on, że był z nimi jeszcze jeden mężczyzna, nadal sprawdzano więc teren. Po południu okazało się, że poszukiwany już wrócił do domu. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.