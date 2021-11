"Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć" - napisał papież. Zwrócił też uwagę, że z powodu pandemii zwiększyła się niezmiernie liczba ubogich, a w niektórych krajach najsłabsi zostają pozbawieni podstawowych środków do życia.

"Wielu ludzi czeka na dobre słowo i naszą obecność"

- Ważną rzeczą jest, jak pisze Ojciec Święty Franciszek, by spotykając się z ludźmi bardziej potrzebującymi od nas, dać się prowadzić przez nich, dać się przez nich ewangelizować, uczyć się pokory, uczyć się gotowości do niesienia pomocy i tego, by okazywać miłosierdzie - mówił. Tłumaczył, że nie chodzi o jednorazowy gest, o jałmużnę. - Chodzi o to, by w bardziej potrzebujących od nas siostrach i braciach zrozumieć: to jest człowiek - zaznaczył.