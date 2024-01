Sąd zarządził wykonanie kary wobec byłych agentów CBA

Co z doprowadzeniem do aresztu Kamińskiego i Wąsika?

W środę po południu mecenas Roman Giertych poinformował o otrzymaniu pisma z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście , w którym - jak napisał - podano, że "kara orzeczona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego wobec Mariusza K. i Macieja W. ma być skierowana do wykonania najpóźniej do końca dnia", a więc jeszcze w środę powinno być wydane zarządzenie o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika i ich doprowadzeniu do aresztu śledczego.

"Taki wniosek złożył tylko zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie, który wniósł o umorzenie postępowania wykonawczego wobec wszystkich skazanych, w tym Wąsika i Kamińskiego. Złożył on też wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania tego wniosku" - podał portal. Sąd odmówił jednak wstrzymania osadzenia wobec dwóch byłych agentów, co oznacza, że policja w każdej chwili może doprowadzić ich do więzienia.