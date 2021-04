Jest decyzja w sprawie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei 

Czwartkowe posiedzenie trwało, z przerwami, około 10,5 godziny. Zaczęło się około godziny 12, a zakończyło - około godziny 22.30. Był to już drugi z rzędu dzień, w którym nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zajmowała się sprawą sędziego Tulei. W środę izba rozpoczęła pracę w południe, a zakończyła przed północą. W czwartek po godzinie 20 rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski w rozmowie z PAP przyznał, że 20 godzin posiedzenia, to już jest to rekord tego typu sprawach w historii Izby Dyscyplinarnej.