Uciekał przed policją, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Wiózł cudzoziemców

Na drodze ekspresowej numer 8 policja ruszyła w pościg za kierowcą mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli. W miejscowości Sikory-Pawłowięta (woj. podlaskie) van wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Jechało nim pięciu dorosłych i czwórka dzieci. Jak informuje policja, wszystko wskazuje na to, że to migranci. Na miejscu pojawiła się też Straż Graniczna.