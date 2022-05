Dyrektor Muzeum Auschwitz reaguje na słowa Ławrowa. "Ostatnie z całej serii rosyjskich kłamstw"

Dyrektor Muzeum Auschwitz reaguje na słowa szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który we włoskiej telewizji stwierdził między innymi, że "Żydzi są największymi antysemitami". "Od dwóch tysięcy lat nasza ludzka cywilizacja wie, nawiązując do myśli rzymskiego filozofa Seneki Młodszego, iż kłamią ludzie zniewoleni, a ludzie wolni mówią prawdę" - napisał Piotr Cywiński, wymieniając ostatnie kłamstwa Kremla.

Wypowiedź Ławrowa wywołała burzę w Izraelu. Następnego dnia od wywiadu izraelskie MSZ informowało, że wezwało do siebie ambasadora Rosji na "poważną rozmowę" w tej sprawie. Szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid uznał komentarz Ławrowa za "niewybaczalny, skandaliczny i historyczny błąd". - Powiedzieć, że Hitler był Żydem, to jak powiedzieć, że Żydzi sami się zabili - oświadczył cytowany przez dziennik "Haarec" Lapid. - To naziści prześladowali Żydów, to naziści byli nazistami, tylko naziści są odpowiedzialni za systematyczną zagładę narodu żydowskiego - podkreślił.

"Tylko ostatnie z całej serii rosyjskich kłamstw"

Według dyrektora Muzeum Auschwitz wszystko to "wpisuje się to w dotychczasowe kłamstwa zaprzeczające istnieniu Ukrainy i jej prawa do niezależności, do suwerenności i do samostanowienia". "Kłamstwa jakoby to Ukraina, NATO lub Zachód wywołały wojnę, czy też kłamstwa, że wojna na Ukrainie nie jest wymierzona przeciwko ludności cywilnej" - podkreślił.