Skąd protestujący pojawili się w Sejmie?

Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, rolnicy mieli wystąpić o wejściówki do wszystkich klubów, natomiast do Sejmu weszli dzięki posłom Konfederacji i PiS. Rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik wyjaśniła, że tylko jeden z rolników, którzy protestują w Sejmie, został zaproszony przez posła Konfederacji Włodzimierza Skalika. Z informacji przekazanych przez posła PiS, byłego ministra rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy Roberta Telusa wynika, że pozostałe wejściówki zostały im wydane przez PiS. - To jest pomysł rolników i zwrócili się oni do wszystkich klubów, a my się zgodziliśmy - powiedział Telus. Zajączkowska-Hernik pytana, czy Konfederacja wiedziała o planowanym proteście w Izbie, odpowiedziała, że "rolnicy często spotykają się w Sejmie", a "decyzja o proteście mogła być decyzją spontaniczną". - Natomiast jeśli rolnik potrzebuje wejścia do Sejmu, nasi posłowie takiego wejścia nie odmawiają - podkreśliła.