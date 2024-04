W środę rozpoczyna się 10. posiedzenie Sejmu X kadencji. Po południu posłowie wysłuchają informacji prokuratora generalnego Adama Bodnara o inwigilacji Pegasusem, a następnie zajmą się projektami ustaw w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na czwartek zaplanowano informację szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku.

Zgodnie z harmonogramem obrad posłowie rozpoczną trzydniowe posiedzenie od przeprowadzenia II czytania rządowego projektu nowelizacji ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej.

Podczas prac w komisji przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek tłumaczył, że konieczność zmiany w ustawie o działach wynika m.in. z kształtu Rady Ministrów, powołania nowych instytucji oraz ministerstw, a także przeniesienia części kompetencji, które za poprzedników trafiły do kancelarii premiera, do odpowiednich resortów. Wskazał, że przykładem jest m.in. powstanie Ministerstwa Przemysłu, które zajmować się ma np. gospodarką surowcami energetycznymi, takimi jak gaz czy paliwa. Minister przemysłu odpowiadać ma również za kwestie związane z energetyka jądrową.

Następnie posłowie mają kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Projekt zakłada wpisanie języka śląskiego do tej ustawy jako drugiego – obok kaszubskiego – języka regionalnego. Oznaczałoby to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 proc. mieszkańców. Procedowany projekt, który został złożony 25 stycznia 2024 r. przez grupę posłów KO, to ósma parlamentarna próba uznania języka śląskiego za język regionalny lub Ślązaków za mniejszość etniczną.

Kolejny punkt obrad to przeprowadzenie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Projekt umożliwia realizację programów wspierających pracowników pomocy społecznej, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych przez samorządy, osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny - m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Informacja Bodnara o Pegasusie

O 15 posłowie wysłuchają informacji prokuratora generalnego o inwigilowaniu m.in. Pegasusem.

W zeszłym tygodniu do parlamentu wpłynęła informacja Adama Bodnara o statystyce stosowania kontroli operacyjnych za zeszły rok, zamieszczono ją na stronach Sejmu i Senatu. Prokurator generalny przekazał w informacji, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu systemu Pegasus objęła 578 osób. Najwięcej osób było objętych taką kontrolą w 2021 roku - 162.

Projekty ustaw w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Sejm ma następnie przeprowadzić pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, które wpłynęły do izby na początku marca br. i pod którymi podpisali się posłowie koalicji rządowej. Jeden to projekt nowej ustawy o TK, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy. Razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet kompleksowej reformy TK.

W projekcie zawierającym przepisy wprowadzające planowaną reformę napisano, że zmiany ustawowe miałyby wejść w życie już po upływie 30 dni od ogłoszenia ustaw. Moc utraciłyby obecne trzy ustawy odnoszące się do funkcjonowania Trybunału. Jednocześnie uznano, że wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" - jak zapisano - "są nieważne i nie wywierają skutków".

W odniesieniu do obecnych sędziów TK przewidziano, że w ciągu miesiąca od wejścia nowych przepisów w życie mogliby oni złożyć oświadczenia, że przechodzą w stan spoczynku. Obowiązki prezesa TK przejąłby sędzia o najdłuższym stażu sędziowskim w TK, zaś w ciągu trzech miesięcy Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK miałoby przedstawić prezydentowi kandydatów na prezesa. Kadencja prezesa TK uległaby skróceniu z sześciu do trzech lat. Według projektu ustawy o TK zwiększyłyby się kompetencje Zgromadzenie Ogólnego Sędziów TK, które na wniosek prezesa TK wybierałoby składy orzekające lub dokonywało w nich zmian.

Poszerzeniu, według projektu ustawy o TK, miałby ulec krąg podmiotów mogących zgłaszać kandydatów na sędziów TK. Obecnie jest to Prezydium Sejmu lub grupa 50 posłów, a po planowanych zmianach byliby to ponadto: Prezydent RP, grupa co najmniej 30 senatorów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, Zgromadzenie Ogólne NSA, Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Prokuratorów. Sędziowie TK mieliby być wybierani indywidualnie przez Sejm większością kwalifikowaną 3/5 na 9-letnią kadencję.

Ostatnim punktem środowym obrad ma być przeprowadzenie II czytania rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt dotyczy zwiększenia maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności przez dodatki do wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Informacja szefa MSZ o zadaniach polityki zagranicznej

Czwartkowe obrady będą w zdecydowanej większości poświęcone informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku. Punkt ten ma trwać 9 godzin - od godziny 9 do 18. Samo wystąpienie Sikorskiego ma potrwać ponad godzinę. MSZ zapowiedział, że minister będzie chciał odpowiedzieć na zadane w trakcie debaty pytania i odnieść się do większości poruszonych w debacie kwestii.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński zwrócił uwagę, że wystąpienie szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, potocznie nazywane expose, "nie jest wystąpieniem wyłącznie w imieniu ministra, ale w imieniu całego rządu". - Bomby spadają na Ukrainę, drony i rakiety - w okolicy Izraela, świat stał się bardziej niebezpieczny, więc przypuszczam, że każdego powinno zainteresować, jak do tych sytuacji będzie się odnosiła strona polska, polski rząd i jaka jest przyszłość przed nami - powiedział Wroński.

W czwartek posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie zajmą się też pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym. Projekt zakłada zmianę zapisów Kk dotyczących obrazy uczuć religijnych. Projektodawcy chcą wzmocnienia ochrony prawnokarnej przed czynami godzącymi w wolność sumienia i religii.

Blok głosowań w piątek

W piątek planowane jest przeprowadzenie pierwszego czytania projektu noweli w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt posłów Polski 2050 dotyczy podniesienia wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenia kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przewiduje zastąpienie dzisiejszej Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych Komitetem Dobrego Zarządzania. Komitet ma się składać z siedmiu członków, powoływanych na jedną 5-letnią kadencję przez rząd. Kandydatów do niego będą mogły zgłaszać wyłącznie związki zawodowe, organizacje pracodawców i rektorzy niektórych uczelni. Projekt przewiduje powołanie KDZ w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. W spółkach z udziałami Skarbu Państwa, kandydaci do rad nadzorczych, wskazywani przez Skarb Państwa będą musieli zdobyć pozytywną opinię Komitetu Dobrego Zarządzania.

Na 11.30 zaplanowano blok głosowań, który ma potrwać 1,5 godziny.

Sejm ma także zająć się obywatelskim projektem ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego.

