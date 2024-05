Szmydt "nie był anonimowy" dla PiS. Wiceminister z dokumentami

O sprawie sędziego Szmydta mówił w czwartek w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. - Mamy do czynienia z tajemniczą historią człowieka, który w krótkim okresie zrobił zawrotną karierę w polskim wymiarze sprawiedliwości, dzięki wsparciu i zaangażowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie w oparciu o jakieś swoje wewnętrzne przeczucia, tylko w oparciu o fakty i dokumenty zgromadzone w tej sprawie - powiedział.

- Dzisiaj pan (były) wiceminister Łukasz Piebiak zasłania się niepamięcią. Jest taki syndrom wyparcia: "nie znam człowieka, nie mam nic wspólnego", ale dokumenty świadczą o zupełnie o czymś innym. Nie on jeden zasłania się dzisiaj niepamięcią. Pan Michał Wójcik powiedział, że nie zna tego człowieka, nie natknął się na niego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dokumenty świadczą zupełnie o czymś innym. Nie kto inny, jak pan wiceminister Wójcik, wystawia panu sędziemu Szmytowi upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone - poinformował wiceminister.

Szmydt "to nie był dla nich anonimowy człowiek"

Podkreślił, że Szmydt "to nie był dla nich żaden anonimowy człowiek". - Zostały mu stworzone wszelkie warunki do tego, żeby mieć dostęp do materiałów dotyczących sędziów, asesorów sędziowskich, żeby był całkowicie uwiarygodniony w polskim wymiarze sprawiedliwości. I są na to dokumenty - mówił.