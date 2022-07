Sędzia Gąciarek stawił się do pracy. "Mam podlegające wykonaniu orzeczenie. Domagam się przywrócenia"

Sędzia Piotr Gąciarek, zawieszony przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, przyszedł w środę do pracy, do Sądu Okręgowego w Warszawie. - Będę oczekiwał od prezesa sądu przestrzegania prawa, także prawa międzynarodowego wiążącego Polskę - podkreślił. - Zostałem usunięty decyzją osób udających sędziów z organu niebędącego sądem - dodał.

Gąciarek: domagam się natychmiastowego przywrócenia do pracy

W czerwcu tego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe orzekł o przywróceniu Gąciarka do pracy, a sąd pracy wydał postanowienie nakazujące przywrócenie go do obowiązków.

W środę sędzia przyszedł do pracy, do warszawskiego sądu okręgowego. - Mam podlegające wykonaniu orzeczenie sądu pracy w trybie zabezpieczenia. Nie zostałem zawieszony przez sąd, zostałem usunięty decyzją osób udających sędziów z organu niebędącego sądem - mówił.

- Będę oczekiwał od prezesa przestrzegania prawa, także prawa międzynarodowego wiążącego Polskę. Prezes jest zobowiązany to prawo wykonać. Nie ma prawa odmówić do pracy sędziego, który nie został w legalny sposób odsunięty od swoich obowiązków - powiedział Gąciarek.

Markiewicz: Gąciarek przyszedł do sądu, chce służyć ludziom. To są słowa jego przysięgi

Podkreślał, że sędzia Gąciarek "miał do wyboru - albo stanąć przed organem, który niszczy praworządność, albo pójść, jak każdy obywatel, do sądu powszechnego, uzyskać orzeczenie niezależnego sądu na podstawie orzeczenia TSUE". - Otrzymał to orzeczenie i przychodzi tutaj, do swojego sądu, gdzie chce służyć ludziom. Taka jest jego służba, takie są słowa łożonej przez niego przysięgi sędziowskiego - wskazywał.