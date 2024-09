Czarnecki na warszawskim lotnisku. Prokuratura: nie ma zakazu opuszczania kraju

Czarnecki: w przyszłym tygodniu wyjeżdżam do jednego z krajów UE

Były europoseł ocenił, że jego zatrzymanie i zarzuty to "polityczne igrzyska". - Nie przyznałem się do winy, bo to oczywiste, że nie miałem się do czego przyznać. Jestem człowiekiem, który szanuje prawo, praworządność i wymiar sprawiedliwości. Jestem do dyspozycji zawsze, kiedy będzie chęć rozmowy ze mną. Na pewno nie będę uciekał przed rozmowami z wymiarem sprawiedliwości - zapewnił.