Przyznał, że "większość tych informacji, które dotyczą tego zajścia, to są oczywiście informacje niejawne". - Natomiast w związku z tym, że minister Błaszczak w trakcie oficjalnej konferencji prasowej opowiedział i przedstawił pewną wersję wydarzeń, pozwólcie państwo, że do tego się pokrótce odniosę - dodał.

"16 grudnia pan minister Błaszczak wiedział o zagrożeniu"

"Minister obrony zapoznaje się z meldunkami tygodniowymi"

Tomczyk: minister wiedział o rakiecie, która zbliża się do polskiej granicy

"Nie skierowano Wojsk Obrony Terytorialnej w celu przeszukania terenu"

- Wiem, że w tym czasie były święta, wiem, że w tym czasie był Nowy Rok, ale to są sprawy ultraważne, to są sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. I teraz pytanie, co zrobiło ministerstwo? Tak jak powiedziałem, dokładnie nic - podkreślał. - To znaczy, nie skierowano później Wojsk Obrony Terytorialnej w celu przeszukania tego terenu. Poszukiwania zakończyły się 19 grudnia. Obiekt później został zidentyfikowany jako rakieta CH-55, gdy został odnaleziony przez prywatną osobę jadącą na koniu. Wtedy też został powiadomiony pan prezydent Andrzej Duda - przekazał wiceminister.