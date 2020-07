"Dla nas każdy obywatel jest równy i o takiej nowej solidarności mówił Rafał Trzaskowski"

Karnowski: dla nas każdy obywatel jest równy i o takiej nowej solidarności mówił Trzaskowski

Jego zdaniem ta solidarność to między innymi "odpowiedź na potrzeby drugich, na to, żeby nie różnić się w jakikolwiek sposób". - Bo przecież (….) jesteśmy prezydentami, burmistrzami, wójtami wszystkich mieszkańców, którzy są na terenie naszych miast, gmin. I mówimy o takiej nowej solidarności, która będzie łączyła, a nie dzieliła. Bo przecież jeżeli do nas przychodzi obywatel, to my nie patrzymy i nie pytamy się go, skąd on pochodzi, jakie ma preferencje polityczne czy jakieś inne. Dla nas każdy obywatel jest równy i o takiej nowej solidarności mówił też wczoraj Rafał Trzaskowski - kontynuował samorządowiec.