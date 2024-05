Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News powiedział, że Rosja próbuje zrujnować ukraińską gospodarkę by wywołać kolejną falę uchodźców. W jego opinii to zbrodnia wojenna.

Radosław Sikorski został zapytany o ocenę sytuacji w Ukrainie. W rozmowie padło również pytanie o to, czy zgadza się z dyrektorką Wywiadu Narodowego Avril Haines, że rosyjskie bombardowanie infrastruktury krytycznej ma na celu utrudnienie Ukrainie transportu wojsk i sprzętu, oraz że wojna szybko się nie zakończy.

Czytaj też: Sikorski o relacjach z USA: Nie stawiamy wszystkich żetonów na jeden kolor. To był błąd poprzedników - Zgadzam się. W dodatku myślę, że Rosjanie starają się zrujnować ukraińską gospodarkę, by wywołać kolejną falę uchodźców. To są wszystko zabronione taktyki. To są zbrodnie wojenne - powiedział.

Podziękowania dla Bidena i Johnsona

Mówiąc o sytuacji na froncie, wskazał na "mieszany obraz", bo choć Rosjanie przejęli inicjatywę na lądzie, to Ukraina pokonała rosyjską Flotę Czarnomorską, co umożliwiło jej wznowienie eksportu zboża drogą morską. Dodał też, że Ukrainie udało się nie dopuścić do rosyjskiej dominacji w powietrzu, choć zaznaczył że niedobór rakiet do systemów Patriot umożliwił Rosjanom bombardowanie elektrowni, celów cywilnych i magazynów gazu.

Sikorski podziękował też prezydentowi Bidenowi i spikerowi Izby Reprezentantów Mike'owi Johnsonowi za przyjęcie nowego pakietu pomocowego dla Ukrainy, zaznaczając, że zrównuje on wydatki USA i Europy na ten cel.

Radosław Sikorski OLIVIER HOSLET/EPA/PAP

- Mam tylko nadzieję, że sprzęt produkowany w Stanach Zjednoczonych trafi na front, by pomóc tym bohaterom bronić swój kraj - dodał.

"Nie wiemy, czy Putin się zatrzyma"

Pytany o zbliżający się w lipcu jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie, Sikorski podkreślił, że Polska jest liderem przewyższającym nawet USA, jeśli chodzi o wydatki obronne, i stara się mobilizować innych sojuszników do wypełnienia zobowiązań do wydatków na poziomie 2 proc. PKB.

- Nie wiemy, czy Putin się zatrzyma. Putin grozi innym krajom, jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Przyszliśmy z pomocą Stanom Zjednoczonym, kiedy zostaliście zaatakowani 11 września. Sama Polska wysłała brygadę najpierw do Iraku, a potem do Afganistanu. Teraz potrzebujemy was w Europie Środkowej - powiedział minister. Dodał też, że NATO powraca do swojej pierwotnej roli odstraszania Rosji.

- Wygraliśmy za pierwszym razem i myślę, że zrobimy to samo za drugim - zapowiedział.

Wizyta w Waszyngtonie

Sikorski gościł w Waszyngtonie od piątku. W sobotę spotkał się m.in. z generałem Keithem Kellogiem, byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta USA, a dziś działaczem bliskiego Trumpowi ośrodka America First Policy Institute (AFPI). Odbył też spotkanie z nowo powołanym do tej roli dyrektorem Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. europejskich w Białym Domu Mike'iem Carpenterem oraz ekspertami think-tanku Institute for the Study of War (ISW).

Autorka/Autor:mm//mrz

Źródło: PAP