Premier Donald Tusk po raz kolejny zachęca do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Nie chcesz iść na wojnę, idź na wybory. Silnej i zjednoczonej Europy nikt nie odważy się zaatakować" - napisał szef rządu na X. W Polsce głosowanie odbędzie się 9 czerwca.

Premier przestrzegł, że jeśli wybory do Parlamentu Europejskiego wygrają ci, "dla których Bruksela, Paryż, Berlin to jest problem, to może być polityczna katastrofa".

Kiedy odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Ostatnie głosowanie miało miejsce w maju 2019 roku. W 2024 roku wybory do PE odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela 9 czerwca.