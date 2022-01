Polski Ład "sieje zamęt i chaos". Pozytywy? "Na pewno są dla obozu rządzącego"

Arendarski: Polski Ład sieje zamęt i chaos

- Natomiast to, jak to zostało wykonane, i coraz więcej grup zgłasza protesty, że dostaje niższe pensje, to niweczy również i ten plus - zaznaczył.

Starczewska-Krzysztoszek: absurd goni absurd

Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zwróciła uwagę, że piątkowa wypowiedź premiera "to nie jest jeszcze regulacja, to nie jest ustawa, rozporządzenie".

- To, co pan premier powiedział, nie ma mocy prawnej. Jak zostanie prawnie sformalizowane, to rzeczywiście będziemy mieli dwa systemy. Pytanie, czy będzie to dotyczyło tylko 2022 roku, czy też na stałe wprowadzimy taki podwójny system i co roku będziemy sprawdzać, według którego lepiej się rozliczyć - zastanawiała się.