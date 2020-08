Terlecki o podwyżkach: Moment był w miarę dobry. Środek lata, wakacje, ludzie są zajęci innymi problemami

Mówiłem wyraźnie, że jeżeli mamy to robić teraz, to zróbmy to szybko, zanim ta burza medialna sparaliżuje część polityków. I tak się właśnie stało - powiedział szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Komentował w ten sposób odrzucone przez Senat przepisy, które miały podwyższyć wynagrodzenia między innymi parlamentarzystom. Jego zdaniem żaden termin nie jest idealny na przeprowadzenie takich zmian, ale "ten był w miarę dobry".

W piątek 14 sierpnia Sejm przyjął przepisy, które zakładały między innymi podwyższenie wynagrodzenia parlamentarzystom i najwyższym urzędnikom państwowym. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Przeciwko ustawie było dziewięciu posłów z Koalicji Obywatelskiej, siedmiu z Lewicy, sześciu z klubu PSL-Kukiz’15 i 11 z Konfederacji.

W poniedziałek 17 sierpnia, kiedy ustawą zajmował się Senat, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaapelowali do senatorów opozycji o odrzucenie ustawy. Stało się to po fali krytyki, która wylała się na parlamentarzystów w związku z procedowaniem takiej ustawy w trakcie pandemii i trudnej sytuacji finansowej. Budka argumentował, że "opinia obywateli jest najważniejsza". Kilka godzin później Senat odrzucił ustawę.

Terlecki: myślę, że na tym się skończy, chyba, że coś się jeszcze w przestrzeni sejmowej zmieni

Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, był w czwartek gościem "Jeden na jeden" w TVN24. Był pytany, czy rozważany jest powrót do sprawy podwyżek.

- Powiedziałem w ten wieczór w Senacie, że to (odrzucenie ustawy - red.) właściwie kończy sprawę, bo nasi rozmówcy okazali się niepoważni i niewiarygodni. Trudno to kontynuować - stwierdził.

Jego zdaniem "na tym się skończy, chyba, że coś się jeszcze w przestrzeni sejmowej zmieni". - Gdyby pojawiła się znów ochota - a to nie my wystąpiliśmy z propozycją tej podwyżki, tylko jedna z partii opozycyjnych - to być może będzie okazja, by do tego wrócić we wrześniu. Ale wydaje mi się to mało prawdopodobne - ocenił Terlecki.

Terlecki: jeden z klubów opozycyjnych zwrócił się do nas z propozycją przeprowadzenia tego w Sejmie

Prowadzący zwrócił mu uwagę, że projekt nowelizacji, który miał zwiększyć wynagrodzenia parlamentarzystów, złożył Jarosław Zieliński z PiS.

- Inicjatywa opozycji polegała na tym, że jeden z klubów zwrócił się do nas z propozycją przeprowadzenia tego w Sejmie. My powiedzieliśmy: dobrze, możemy o tym rozmawiać, ale pod warunkiem, że inne kluby też się na to zgodzą. To nie my rozpoczęliśmy rozmowy z innymi klubami tylko ten klub, który był inicjatorem całego przedsięwzięcia - przekonywał Terlecki.

"Poważne rozmowy" - dodał - zaczęły się dopiero wtedy, gdy "pojawiła się taka informacja, że wszystkie trzy kluby opozycyjne są gotowe poprzeć tę podwyżkę".

"Środek lata, wakacje. Ludzie są zajęci innymi problemami"

Terlecki przyznał, że "żaden moment nie byłby dobry" na wprowadzenie takiej ustawy. - Ale ten był w miarę dobry. Środek lata, wakacje. Ludzie są zajęci innymi problemami, niż śledzenie medialnej nagonki - powiedział.

- My chcieliśmy to zrobić we wrześniu, żeby procedura trwała do września. Ale naszym rozmówcom się spieszyło. Mówiłem wyraźnie, że jeżeli mamy to robić teraz, to zróbmy to szybko, zanim ta burza medialna sparaliżuje część polityków. I tak się właśnie stało - powiedział Terlecki.

Stwierdził, że "gdyby Senat głosował nad tą ustawą w piątek, to ona by przeszła. A w poniedziałek już wszyscy się wystraszyli".

Autor:ads/kab