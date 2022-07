Sześciolatka zgubiła się nad jeziorem. Do akcji ruszyli policjanci i WOPR, dziecko udało się odnaleźć

Sześcioletnia dziewczynka znikła z oczu rodzicom na plaży nad Jeziorem Solińskim. Bliscy początkowo próbowali szukać dziecka na własną rękę. Gdy to się nie udało, zwrócili się o pomoc do pełniącego w pobliżu służbę policjanta. Do akcji włączyły się inne patrole oraz bieszczadzkie WOPR. Sześciolatkę znaleziono całą i zdrową przed jednym z domków w Polańczyku.

Do zdarzenia doszło w sobotę (23 lipca). Około 14.30 do aspiranta Daniela Witalca - policjanta Oddziału Prewencji w Rzeszowie, który w okresie wakacyjnym pełni służbę w Polańczyku - podszedł zaniepokojony mężczyzna. Poprosił o pomoc w odnalezieniu sześcioletniej córki. - Według relacji ojca, dziewczynka zgubiła się na plaży. Początkowo rodzina próbowała szukać jej na własną rękę, jednak kiedy im się to nie udało, poprosili o pomoc funkcjonariusza - przekazuje komisarz Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Dodaje, że policjant o zdarzeniu poinformował dyżurnego z Leska, który do działań zaangażował będące w służbie patrole. Dodatkowo funkcjonariusze bieszczadzkiego WOPR-u sprawdzali akwen.