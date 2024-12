Huczne świętowanie sylwestra może być trudnym doświadczeniem dla naszych czworonożnych przyjaciół. Co zrobić, by zwierzęta domowe były spokojniejsze w ostatni dzień roku?

Co możemy zrobić, by w sylwestra ograniczyć stres swojego zwierzęcia i zapewnić mu bezpieczeństwo? Jak podkreśla Sylwia Matulewska, trenerka psów, behawiorystka, certyfikowana trenerka Syn Alia Training Systems, na ostatni tego dnia spacer lepiej wyjść wcześniej, zanim zostaną odpalone petardy i fajerwerki. Wcześniej warto sprawdzić sprzęt spacerowy oraz napisać na obroży markerem swój numer telefonu, na wypadek gdyby przestraszony pies rzucił się do ucieczki.

Behawiorystka zwraca uwagę na spacery z psem Shutterstock

Opiekun i jego zwierzak wzajemnie zarażają się emocjami

Ekspertka wskazuje na znaczenie dobrej relacji między opiekunem a jego zwierzęciem. - Zwierzęta dużo bezpieczniej czują się przy opiekunie, któremu ufają. Bardzo często powtarzam, że zwierzęta mogą nas bardzo mocno kochać, ale jednocześnie niekoniecznie nam ufać. Mnóstwo razy, na przykład podczas spacerów, niechcący przekraczamy granice i pokazujemy psu: twoje potrzeby są nieistotne. Dbanie o relację z psem może nam pomóc, bo w sytuacji trudnej jest spora szansa, że zwierzak będzie u nas szukał wsparcia - podkreśla.

Zwraca uwagę, że opiekun i jego zwierzak wzajemnie zarażają się emocjami. Jeżeli podczas sylwestra opiekun jest zdenerwowany przewidując, że jego pies będzie się stresował, to pies też się stresuje, jeszcze zanim cokolwiek się zacznie.

Jak uspokoić psa i kota

Matulewska wyjaśnia, że można psa przyzwyczaić do owijek, bandażowania, które mają działanie uspokajające, ale jest to proces rozłożony w czasie. - Technika T-touch polega na uciskaniu poprzez masowanie, głaskanie różnych części ciała w konkretny sposób. Przez owinięcie, napięcie konkretnych miejsc na ciele, zwierzę czuje się spokojniejsze. Jednak to nie zadziała wtedy, kiedy pies już jest w panice albo w stanie zamrożenia. Musimy najpierw nauczyć go, że bandaż jest czymś, co może mu pomóc - mówi behawiorystka.

Jak zadbać o dobrostan pupila Shutterstock

Wśród innych sposobów na uspokojenie wymienia olejki eteryczne oraz farmakoterapię. Jednak, jak zaznacza, nigdy nie można podawać zwierzęciu leków bez konsultacji z lekarzem weterynarii. - Niektóre leki odpowiednie dla ludzi mogą być toksyczne dla zwierząt. Co więcej, różni się też ich dawkowanie. Więc zawsze poszukajmy lekarza weterynarii, który zna się na lekach z grupy leków behawioralnych - podkreśla.

Wojciech Hildebrand z przychodni weterynaryjnej Novet we Wrocławiu w rozmowie w programie "Polska i Świat" zauważył, że podawanie środków uspokajających to ostateczność. - Trzeba mieć wiedzę, czy zwierzę nie cierpi na przykład na choroby układu krążenia, wątroby czy nerek, bo te leki mogą dodatkowo spowodować perturbacje - ostrzegł.

Zwierzęta słyszą zupełnie inaczej

Sylwia Matulewska przypomina, że psy i koty mają kompletnie inny zakres słyszalnych dźwięków niż człowiek. - Człowiek słyszy do około 20 kHz, psy około 60 kHz, a koty jeszcze wyższe dźwięki. Do tego ten sam dźwięk, wydany w odległości około 25 metrów i usłyszany przez człowieka, dla psa będzie tak samo głośno słyszalny z odległości 100 metrów. Proszę sobie wyobrazić, jak muszą słyszeć fajerwerki, które są bardzo blisko. Albo co muszą słyszeć, kiedy ktoś rzuci obok petardę (...) To naprawdę może powodować silny fizyczny ból u zwierząt - dodaje.

Co słyszą zwierzęta? Michal Staniewski/Shutterstock

Dzikie zwierzęta w czasie sylwestra

Ekspertka przypomniała, że należy zwrócić uwagę także na dzikie zwierzęta. Porównywanie odgłosów zabawy sylwestrowej do grzmotów i błyskawic podczas burzy uważa za błędne. Burza jest zapowiadana zmianą ciśnienia w powietrzu i zwierzęta mogą się na to przygotować. Tymczasem podczas sylwestra "świat wybucha bez ostrzeżenia".

Na reakcję dzikich zwierząt na petardy i fajerwerki uwagę zwrócił również weterynarz Eryk Ratajski. W magazynie "Polska i Świat" wskazał, że zwierzęta "w warunkach miejskich, przepłoszone wystrzałami, przepłoszone ostrym światłem, szukają schronienia". - Często są przynoszone potem do naszej kliniki. Staramy się im pomóc, ale nie każdemu można - dodał.

Agnieszka Wypych z Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt zaapelowała o rezygnację z fajerwerków. - Zwracamy się: miejcie serce, miejcie empatię. Nie strzelajcie, ocalcie zwierzęta - dodała.

