Odwet na pewno nastąpi, choćby dla opinii publicznej w Iranie jest on niezbędny - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Zaznaczył, że "decyzja zapadnie na pewno w Teheranie, Izrael może tylko zareagować". Doktor habilitowany Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazał, że do przełamania izraelskich systemów potrzebny jest atak zmasowany, a to jest scenariusz, który prowadzi "do rollercoastera eskalacji".