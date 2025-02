Masowy protest, kolejna wymiana więźniów, przygotowania "planu reakcji"

1. Ministrowie szykują "plan reakcji na przestępczość obcokrajowców"

Premier Donald Tusk podczas piątkowej konferencji w Gdańsku przekazał, że zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili "szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną i taką agresywną w wykonaniu obcokrajowców". Zaznaczył, że "każdy, kto gości w Polsce, korzysta z naszej gościny i w sposób brutalny narusza prawo, będzie deportowany z Polski".

2. Ogromny protest w Monachium

3. Wymiana więźniów i zakładników w cieniu wzajemnych oskarżeń

Hamas uwolnił trzech kolejnych porwanych 7 października 2023 roku Izraelczyków . Uprowadzeni mają niedługo opuścić Strefę Gazy. Z izraelskich więzień wypuszczono 183 Palestyńczyków. Nastąpiło to w ramach piątej rundy wymiany zakładników na więźniów.

Uwolnieni przez Izrael palestyńscy więźniowie witani po przybyciu do Ramallah na Zachodnim Brzegu, 8 lutego 2025 roku

4. Nastolatkowie ciężko zranieni w bójce. Zatrzymano 10 osób

W Jarosławiu (województwo podkarpackie) trzech 17-latków zostało poważnie ranionych ostrym narzędziem. Po obławie zatrzymano 10 osób, ale po kilku godzinach cztery zostały zwolnione do domów. Decyzje co do środków zapobiegawczych wobec pozostałych zatrzymanych zapaść mają w niedzielę.