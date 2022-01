Ciało 63-latka znalezione w mieszkaniu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

czytaj dalej

Podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Światełko do Nieba rozbłysło w wielu polskich miastach, także w Warszawie. Niektórym mieszkańcom stolicy fajerwerki nie przypadły do gustu, bo stresują one zwierzęta. - Nigdy ich już nie pokażemy, a może nawet zgasimy wszystkie światła na moment - zadeklarował Jurek Owsiak. Wdzięczność wyraził prezydent Warszawy.