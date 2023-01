Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma być pakiet poprawek

Połączone komisje senackie rozpoczęły w poniedziałek przed południem prace nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, większość senacka ma złożyć pakiet 14 poprawek, które dotyczą między innymi uprawnienia Izby Karnej SN do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów. Szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że w poniedziałek i wtorek będzie podejmowana "jedna z najważniejszych decyzji w tej kadencji".

Nad przepisami noweli pracują wspólnie senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawcza. W posiedzeniu komisji uczestniczą między innymi I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny i przewodnicząca nowej Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka. Ta ostatnia przed rozpoczęciem komisji komentowała w rozmowie z dziennikarzami, że przepisy ustawy w obecnym brzmieniu są niezgodne z konstytucją. - Można tak przypuszczać, analizując orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z wielu lat. Będę prosić Senat o odrzucenie tej ustawy - mówiła.

Jak dodała, KRS prawdopodobnie zaskarży tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. - Jest ona sprzeczna z całym dorobkiem orzeczniczym Trybunału - stwierdziła.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka PAP/Tomasz Gzell

Pakiet poprawek

PAP dotarła do pakietu 14 poprawek, które większość senacka ma złożyć do noweli. Zakładają one likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej i przeniesienie do Izby Karnej SN rozpatrywania spraw dyscyplinarnych między innymi sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych. Zgodnie z tymi poprawami do Izby Karnej trafią także sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów. Ponadto na mocy poprawek zniesiona miałaby zostać Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, zaś orzeczenia wydane przez poprzedniczkę tej Izby - Izbę Dyscyplinarną SN - uznano by za nieważne i pozbawione skutków prawnych.

Jak powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (senator niezależny), w poniedziałek i wtorek będzie podejmowana "jedna z najważniejszych decyzji w tej kadencji Senatu", czyli poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, mającej umożliwić wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zwrócił uwagę, że obecni na konferencji samorządowcy będą zagospodarowywać pieniądze z KPO, a z tych pieniędzy będzie można zrealizować około tysiąca inwestycji.

Krzysztof Kwiatkowski o senackich poprawkach do noweli ustawy o SN TVN24

- Ta ustawa to gigantyczne pieniądze, na które czeka cała Polska - mówił Wadim Tyszkiewicz (senator niezależny). - Ustawa zaproponowana w tym kształcie jest nie do przyjęcia, a kolejny rządzący próbują nas oszukać - mówił. Ustawa, jego zdaniem, nie spełnia tak zwanych kamieni milowych i jest sprzeczna z konstytucją.

Samorządowcy popierają senackie poprawki

- Te pieniądze powinny być zainwestowane już od 2020 roku. W regionie lubuskim nie powstanie 200 kilometrów ścieżek rowerowych, nie kupimy ośmiu pociągów hybrydowych, sześć szpitali czeka na termomodernizację, na sprzęt wysokospecjalistyczny - wymieniała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. - Te pieniądze są nam bardzo potrzebne i my pomożemy rządowi zainwestować środki z KPO - dodała. Zwróciła uwagę, że "jest mało czasu, bo do 2026 roku te pieniądze powinny być rozliczone".

Konferencja prasowa senatorów i samorządowców z ruchu "Tak! Dla Polski" PAP/Tomasz Gzell

Prezes Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski" Jacek Karnowski poinformował, że działacze stowarzyszenia pojawili się na posiedzeniu senackich komisji, by przedstawić swoje postulaty i poparcie dla poprawek. - Dla nas Unia Europejska to nie jest tylko bankomat, to przede wszystkim wartości, takie jak praworządność, niezależne media, demokracja, decentralizacja. Nie chcemy, żeby Polska przesuwała się w kierunku oligarchii wschodniej - mówił Karnowski.

- Dlatego popieramy i zgłaszamy poprawki, które mówią o tym, że by uzdrowić polski wymiar sprawiedliwości. Na przykład, by przesunąć sprawy dyscyplinarne sędziów z NSA do Sądu Najwyższego, a także upoważnić do przebywania tam tylko sędziów z siedmioletnim stażem - powiedział.

- Apelujemy do polityków partii rządzącej, by z tego nie rezygnowali, bo narażają Polaków na brak środków z UE, potem będą oskarżać Unię - mówił Karnowski. Dodał, że samorządowcy nie chcieliby sytuacji, że "środki te będą rozdzielane nieuczciwie, że wszystkie będą przekazane na przykład do Orlenu, a potem przekazane na rzecz kampanii wyborczej PiS".

Komisje senackie rozpoczęły prace nad nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym PAP/Tomasz Gzell

- Apelujemy więc o praworządność, o pozyskanie środków z KPO oraz o uczciwe ich wydawanie dla wszystkich Polek i Polaków - apelował prezydent Sopotu.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński mówił z kolei, że według propozycji rządu tak zwany komitet sterujący, który miał pełnić rolę kontrolną nad wydatkowaniem funduszy europejskich, a którego utworzenie jest jednym z "kamieni milowych", ma być "według propozycji przedstawionej przez rząd tworem całkowicie bezzębnym i fasadowym". Dodał, że w związku z tym przedstawił rządowi szereg poprawek, które mają "wzmocnić rolę komitetu monitorującego".

Jeszcze w piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiadał, że do nowelizacji składane będą poprawki. - W dużej mierze one będą podobne do tych, które były [zgłoszone przez opozycję - przyp. red.] w Sejmie - przywracające konstytucyjność tego aktu prawnego, bo o to tak naprawdę chodzi, żeby w momencie, kiedy ustawę podpisze pan prezydent i kiedy pójdzie do Brukseli, ona będzie podlegała ocenie Komisji Europejskiej i chcemy, żeby ta ocena była dobra, żeby nie było z nią kłopotów i temu będą służyć te poprawki - powiedział.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki PAP/Marcin Obara

Premier zaapelował o jak najszybsze przyjęcie ustawy

O jak najszybsze przyjęcie ustawy apelował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Siedlcach, gdzie przebywał w poniedziałek w bazie 18. Dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka.

Ocenił, że już stracono "sporo czasu, ponieważ Senat mógł obradować zaraz po zakończeniu obrad Sejmu". - Liczę na to, że Senat przyjmie tę ustawę. Najlepiej, jakby przyjęta została bez poprawek, ponieważ wtedy mogłaby jak najszybciej zostać przekazana do pana prezydenta, aby pan prezydent mógł podjąć decyzję w tej sprawie - dodał.

Mateusz Morawiecki PAP/Przemysław Piątkowski

Premier został też zapytany, kiedy rząd skieruje wniosek o wypłatę pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. - W sprawie KPO będziemy chcieli, w koordynacji z Komisją Europejską, złożyć wniosek wtedy, kiedy przynajmniej przez parlament przejdą najważniejsze ustawy, czyli ustawa o odnawialnych źródłach energii, w szczególności wiatraków, a najważniejsza to ta, która dotyczy kompromisu w obszarze wymiaru sprawiedliwości - odpowiedział.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o SN 13 stycznia. Według jej autorów, posłów PiS, ustawa ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także między innymi kompetencje do rozstrzygania tak zwanych spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tak zwanego testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Praca nad tą ustawą to jedyne zagadnienie, jakiemu poświęcone jest posiedzenie Senatu zaplanowane na we wtorek. Prace plenarne Senatu mają rozpocząć się we wtorek o godz. 15.

Autor:pp//now

Źródło: PAP