Wielki pożar w Nowej Białej. Ponad czterdzieści budynków w ogniu, kilka osób w szpitalu. "Straty są ogromne"

We wsi Nowa Biała w Małopolsce wybuchł w sobotę pożar, który objął 21 budynków mieszkalnych i 20 budynków gospodarczych - poinformował na antenie TVN24 starszy kapitan Bogusław Szydło z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejsce przyjechało około 400 strażaków. Wieczorem ogień przestał się rozprzestrzeniać, ale strażacy przewidywali, że akcja dogaszania potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Władze, w tym premier Mateusz Morawiecki, obiecują pomoc materialną poszkodowanym.

Początkowo nie stwierdzono, by ktokolwiek był poszkodowany, potem okazało się, że jest jednak kilka takich osób. Jak przekazał Piotr Krygowski z nowotarskiej straży pożarnej, obrażeń w wyniku pożaru doznało dziewięć osób. - Przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe została zabrana jedna osoba, która spadła z dachu – mówił.

"Na tym etapie możemy powiedzieć, że pożar został już opanowany"

Z ogniem walczyło - jak przekazał Szydło - 99 zastępów PSP i OSP z kilku powiatów. Łącznie to około 400 strażaków. - Na tym etapie możemy powiedzieć, że pożar został już opanowany – ocenił około godziny 21.30 przedstawiciel straży pożarnej.

- Pożar się nie rozprzestrzenia. Mamy nadzieję, że akcja będzie przebiegała sprawnie, ale przewiduję, że będzie to trwało jeszcze kilkanaście godzin - dodał.

Pytany o liczbę zwierząt, które mogły znajdować się w budynkach gospodarczych, strażak przyznał, że będzie to dopiero szacowane. – Pożar był tak rozwinięty, że nasze działania ograniczyły się do jego opanowania – dodał.

- Akcja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach. Największą trudnością była zwarta zabudowa – mówił Bogusław Szydło z małopolskiej straży pożarnej. Jak dodał, dzięki akcji gaśniczej "wiele z tych budynków mieszkalnych i gospodarczych zostało uratowanych". - Na ten moment wszystkie działania skupiają się na tym, by rozmiary pożaru były jak najmniejsze. Po zakończeniu działań gaśniczych policja będzie prowadziła czynności dochodzeniowe, by ustalić przyczyny tego pożaru – dodał.

Wojewoda zapowiada pomoc

Wojewoda powiedział, że jest po rozmowie z wójtem gminy o uruchomieniu szybkiej ścieżki pomocy. - Poszkodowane rodziny mogą otrzymać zasiłki celowe na najpilniejsze potrzeby w wysokości do 6 tysięcy złotych – powiedział Kmita. Dodał, że środki te mogą być przekazane w 24 godziny od wniosku gminy, która wskaże szacowaną liczę rodzin wymagających wsparcia i potrzebną kwotę.

Generał Grosset: to jest taka akcja, jakie śnią się potem nocami strażakom i są ich koszmarami

Później mieszkańcy będą mogli się starać o zasiłki celowe na remont budynków mieszkalnych w wysokości od 20 do 100 tysięcy złotych a w sytuacjach szczególnych takich jak ta w Nowej Białej nawet do 200 tysięcy złotych.

"Straty są ogromne"

- Straty są ogromne – powiedziała sołtys Nowej Białej, Krystyna Węglarz. Jak mówiła, do poszkodowanych zwracają się osoby prywatne, oferując nocleg i wyżywienie. W tym celu zagospodarowana została również lokalna szkoła oraz hotel.

Według Węglarz, strażacy opanowali już ogień i przystąpili do dogaszania. Część strażaków pozostanie na miejscu prawdopodobnie do rana, by kontrolować miejsce zdarzenia – dodała.