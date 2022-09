Nie żyje Franciszek Pieczka. Wspomnienia artystów

Mimo, że sam miał tyle do opowiedzenia o sobie, on bardzo lubił słuchać – tak Franciszka Pieczkę wspominał na antenie TVN24 reżyser i scenarzysta Krzysztof Zanussi. Z kolei Emilian Kamiński podkreślił, że Franciszek Pieczka był kochany nie tylko przez publiczność, ale i aktorów, ponieważ miał w sobie ciepło i mądrość.

- Potem śledziłem jego różne role. "Żywot Mateusza" był filmem, w którym on zagrał rolę genialną. Ja właściwie mam poczucie żalu, że tylko raz mu coś zaproponowałem. On zagrał w filmie o Kolbem, zagrał Ślązaka - powiedział. - Zagrał w oryginalnej wersji po niemiecku ze śląskim akcentem, który miał wspaniale opanowany - przypomniał.

- Był niezwykle ujmującym człowiekiem. Takim, którego się wśród artystów rzadko spotyka, który nie obnosił swojego ego, który był skromny, szalenie dla ludzi życzliwy i ciekawy ludzi. Mimo, że sam miał tyle do opowiedzenia o sobie, on bardzo lubił słuchać - podkreślił Krzysztof Zanussi.

Emilian Kamiński wspomina Franciszka Pieczkę

Wspominając Franciszka Pieczkę, Kamiński szczególnie podkreślił, że miał okazję poznać go nie tylko jako wielkiego aktora. - Kolegowałem się z panem Frankiem. Wraz z żoną byłem gościem jego dziewięćdziesiątych urodzin. On mieszkał w Falenicy, a ja w Józefowie. Spotykaliśmy się w sklepie z narzędziami i materiałami budowlanymi. Długie godziny rozmawialiśmy i udzielaliśmy sobie porad budowlanych - powiedział.

- Był aktorem swoistym, nie do powtórzenia. Gdy spojrzymy na jego rolę, to każda miała swój charakter. Zawsze rolą trafiał w punkt - ocenił Kamiński. Jego zdaniem, szczególna w jego dorobku była rola Jańcia Wodnika. - Proszę mi pokazać aktora, który tak zagrałby tę rolę. Nie znam żadnego innego. Gdy grał, to wydawało się, że jest stworzony do tej roli. Miało się wrażenie, że mógł zagrać ją tylko Franciszek Pieczka - podkreślił.