Jest nazwa polskiego F-35. Konkurs rozstrzygnięty

Polskie F-35 z szachownicą "w skali szarości"

Na uwagę, że zastosowanie barw lov-vis, czyli tych o obniżonej widoczności, to tylko moda, a "samolot bez biało-czerwonych szachownic będzie wyglądał jak każdy inny", generał odparł zdecydowanie: "To nie moda a zdolność, na którą łożymy wielkie koszty. Proszę odłożyć sentymenty na bok a skupić się na tym co doprowadzi nas do zwycięstwa". I dodał: "To niezwykle droga technologia, za którą zapłacili Polscy podatnicy. Ma służyć zwyciężaniu w wojnie, która może nadejść. To jest 'driver' naszego myślenia". Wytłumaczył też, że F-35 w Polsce nie ma służyć celom pokazowym, a odstraszać i być gotowe do natychmiastowego użycia. "Generalnie wyzwaniem jest również stosowanie czegokolwiek, co może wejść w interakcję 'chemiczną' z pokryciem 'stealth' - to koszty, których nie powinniśmy ponosić" - napisał.