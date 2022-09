Wyprzedzali na podwójnej ciągłej i przejściu dla pieszych. Za nimi jechał radiowóz

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że polecił rządowi opracowanie możliwości pilnej dostawy 100 tysięcy ton węgla do Polski. - Mamy wystarczające zapasy i możemy pomóc naszym braciom przygotować się do tej zimy - oświadczył. Wcześniej ukraiński premier Denys Szmyhal wskazywał, że eksport miałby odbyć się we wrześniu.