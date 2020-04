Medialne wyciszenie Głównego Inspektora Sanitarnego. "Został wycofany"

Główny Inspektorat Sanitarny to kluczowa w dobie epidemii instytucja, która odpowiada za zdrowia publiczne i nadzoruje inspekcję sanitarną w całym kraju. Jarosław Pinkas kieruje GIS od września 2018 roku. Wcześniej sprawował funkcję pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa żywności, a w latach 2015-17 był wiceministrem zdrowia.

Jak u cioci na imieniach

- Zaraz będą programy telewizyjne o tym, jak zrobić maseczkę. Jeśli to ma nas uspokoić, to nauczmy się sami robić maseczki. Można też przeciąć biustonosz na pół - mówił.

Lód w majtkach

- Kiedy mówimy, że się przygotowujemy, to opozycja od razu "A co żeście zrobili?". Aż się boję to powiedzieć, ale powiem: wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. Są rzeczy, których się nie robi, bo one służą tylko partykularnym interesom, a Polska to coś więcej – mówił Pinkas.