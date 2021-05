Sygnały o przecieku tematów maturalnych z polskiego. Jest reakcja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dotarły do nas informacje o potencjalnym przecieku dotyczącym egzaminu z języka polskiego. To doniesienia medialne, które wymagają szczegółowej weryfikacji ze strony odpowiednich służb – oświadczyła rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa zawiadomienie na policję, "aby wyjaśnić sprawę".

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury . Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po jego zakończeniu portal Interia podał informację, że mogło dojść do przecieku treści egzaminu.

Resort edukacji: informacje o możliwym przecieku wymagają weryfikacji

"Uprzejmie informuję, że dotarły do nas informacje o potencjalnym przecieku dotyczącym egzaminu z języka polskiego. To doniesienia medialne, które wymagają szczegółowej weryfikacji ze strony odpowiednich służb. W takiej sytuacji dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej składa zawiadomienie na policję, aby wyjaśnić sprawę" – tak skomentowała sygnały o przeciekach rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska.

"Na naszą skrzynkę mailową dostaliśmy kilka jednakowych informacji"

Matury 2021

Pierwszy z tematów rozprawki brzmiał: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu 'Lalki' Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury", a drugi: "Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu 'Ziemi obiecanej' Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury".