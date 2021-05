Sygnały o możliwym przecieku tematów maturalnych. Jest zawiadomienie na policję

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Jest on obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Po jego zakończeniu portal Interia podał informację, że mogło dojść do przecieku treści egzaminu. Szef CKE zapowiedział we wtorek złożenie na policji zawiadomienia w tej sprawie.