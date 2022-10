Magda Łucyan o polityce energetycznej rządu. "Rządzący rzucają kłody pod nogi rewolucji energetycznej"

O rządowych odpowiedziach na kryzys energetyczny mówiła w sobotę we "Wstajesz i wiesz" dziennikarka TVN24 Magda Łucyan. Autorka cyklu "Rozmowy o końcu świata" podkreśliła, że inwestycje w energetykę powinny być wdrażane już dawno. Jej zdaniem rządzący "rzucają kłody pod nogi rewolucji energetycznej". - Dlaczego ustawa blokująca energetykę wiatrową cały czas obowiązuje? - pytała Łucyan.

Zdaniem Magdy Łucyan, autorki cyklu "Rozmowy o końcu świata", rewolucja energetyczna jest blokowana przez rząd, mimo że to w niej może kryć się odpowiedź na obowiązujący kryzys. - Rządzący rzucają kłody pod nogi rewolucji energetycznej i utrudniają ją z całą mocą, bo ona się nie wydarzyła - powiedziała dziennikarka.

- Tutaj pada kluczowe pytanie: dlaczego ustawa blokująca energetykę wiatrową cały czas obowiązuje? Dlaczego nowa ustawa, która ma ją odblokować, nie została przegłosowana przez Sejm, została zamrożona w zamrażarce pani marszałek? Dlaczego? Miała być przegłosowana do końca czerwca, obiecywał to rząd. To się nie dzieje - podkreśliła dziennikarka w sobotnim wydaniu "Wstajesz i wiesz".