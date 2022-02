Kraków. Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego ma być odwołany. Ryszard Terlecki: jestem zdumiony, że to tak długo trwa

czytaj dalej

Przywłaszczenia samochodów i kradzieże - to tylko niektóre z przestępstw, które ma na koncie Sebastian S. ze Swarzędza (woj. wielkopolskie). Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, ale do tej pory skutecznie się ukrywał. Do czasu, gdy na celownik wzięli go "łowcy głów" z Poznania.