Dyskusja na temat Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska: negocjacje trwają, nie mamy oceny planu

Komisja Europejska nadal rozmawia z Polską na temat akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie KPO przez Komisję pozwoli otworzyć drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Zdaniem ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego KE nie żadnych podstaw, aby wstrzymywać wydanie decyzji w tej sprawie.

Szymański: nie widzimy żadnych podstaw, żeby odwlekać tę decyzję

Unijny komisarz ds. gospodarczych: dyskusje trwają

- To kwestia dotycząca wymagań co do naszych regulacji, zaleceń dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, a także dyskusji, co polskie władze wiedzą bardzo dobrze, na temat prymatu prawa unijnego i potencjalnych konsekwencji tej kwestii na polski Krajowy Plan Odbudowy - tłumaczył wówczas Gentiloni.