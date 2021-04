Ochojska o Grzesiowskim: dzięki niemu wiele osób przekonało się, że COVID-19 rzeczywiście istnieje

Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego, przesłał do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo, w którym oskarża doktora Pawła Grzesiowskiego , eksperta NIL do spraw walki z COVID-19 między innymi o wprowadzanie opinii publicznej w błąd i "oczernianie instytucji państwowych", w tym sanepidu.

"Wiele osób przekonało się dzięki jego wypowiedziom, że rzeczywiście COVID-19 istnieje"

Jej zdaniem "to jest tak, jakby ten rząd chciał w ogóle zniszczyć służbę zdrowia, świadomie". - Pan doktor Grzesiowski, nie znam go osobiście, ale jest człowiekiem, który budzi ogromne zaufanie, ponieważ konsekwentnie mówi to samo. Przestrzega nas przed zagrożeniami zawiązanymi z pandemią, potrafi o nich mówić w taki sposób, że staje się bardzo wiarygodny - oceniła. - Myślę, że bardzo wiele osób przekonało się dzięki jego wypowiedziom, że rzeczywiście COVID-19 istnieje i że rzeczywiście ludzie umierają na COVID-19 - mówiła Ochojska.