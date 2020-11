"Bardziej bym powiedział, że brakuje koordynacji niż to, że system już w tej chwili jest niewydolny"

Członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban mówił na środowej konferencji prasowej, że "gdy dojdzie do znacznego zwiększenia liczby zachorowań – a jeśli nie zrobimy niczego, to do tego dojdzie – liczba chorych przekroczy możliwości realnej pomocy". - I wtedy zaczynamy mówić o 10 procentach zgonów – dodał.

Zaznaczył, że on mówi o sytuacji, kiedy pacjent trafia do podstawowej opieki zdrowotnej. Dodał, że "jeżeli pacjent wymaga leczenia szpitalnego, między skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a trafieniem do szpitala nie ma informacji na temat tego, czy w szpitalu jest wolne łóżko, karetka błądzi i szuka miejsca dla pacjenta, albo stoi w długiej kolejce innych karetek, żeby pacjent mógł być zakwalifikowany do leczenia szpitalnego".