Dyrektor szpitala na Stadionie Narodowym: nikomu nie odmawiamy, cały czas telefony dzwonią

Z przekazanych w czwartek danych wynika także, że w stosunku do bilansu z poprzedniej doby, w szpitalach przybyło 401 pacjentów chorych na COVID-19, a 67 trafiło pod respiratory.

"Jesteśmy w stanie osiągnąć i tysiąc łóżek, jeżeli będzie taka potrzeba"

Dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym i zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala MSWiA w Warszawie doktor Andrzej Zaczyński mówił w czwartek w "Faktach po Faktach" o sytuacji w kierowanej przez niego placówce.

- Sytuacja jest cały czas zmienna, w tej chwili zajętych łóżek jest 180 - powiedział. Przekazał, że w zasobach szpitala jest "około 40 łóżek gotowych do przyjęcia pacjentów".

"Cały czas telefony dzwonią"

- Cały czas telefony dzwonią, przygotowujemy się stopniowo do otwarcia dodatkowych unitów - dodał. - Natomiast musimy zrównoważenie to robić, żeby nie uszczuplić innych kadr. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy relokować też lekarzy ze szpitala macierzystego - przekazał. Szpital na warszawskim stadionie jest filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

- Myślę, że maksymalnie jesteśmy w stanie osiągnąć i tysiąc łóżek, jeżeli będzie taka potrzeba. A jeśli będzie potrzeba więcej, to oczywiście na bieżąco będziemy reagować i adaptować kolejne części obiektu - zapewnił Zaczyński.

"Od zeszłego piątku" nagły napływ pacjentów

Kiedy zaczął się gwałtowny napływ pacjentów do szpitala tymczasowego na stadionie? - Od zeszłego piątku - odpowiedział Zaczyński. - Tak naprawdę jeszcze do zeszłego tygodnia liczba oscylowała w granicach 40-50 pacjentów - dodał.

- Natomiast czwartek, piątek zeszłego tygodnia to był nagły wzrost zachorowań, dosyć spory. To było ponad 30 przyjęć w nocy z piątku na sobotę - przekazał dyrektor tymczasowego szpitala. Dodał, że zwiększona liczba przyjęć była w tym czasie zauważalna w całej Warszawie.

Zaczyński: fala nachodzi na już zajęte szpitale

- Musimy pamiętać, że jaka by nie była fala [zakażeń - przyp. red.], ona nachodzi na już zajęte szpitale. Pierwsza fala przyszła, kiedy mieliśmy tak naprawdę opróżnione szpitale do podjęcia działań - przypomniał gość "Faktów po Faktach". Zwrócił uwagę, że były to szpitale jednoimienne, które "stały puste, gotowe na przyjmowanie pacjentów".