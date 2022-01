Koronawirus. Andrzej Sośnierz i Bartosz Arłukowicz o spotkaniu z premierem

O zaproszeniu premiera na spotkanie dotyczące walki z pandemią dyskutowali goście "Faktów po Faktach" w TVN24. - Trudno w sytuacji, kiedy umierają dziesiątki tysięcy ludzi, nie usiąść do rozmów - powiedział europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Poseł koła Polskie Sprawy Andrzej Sośnierz stwierdził, że będzie to "swoiste spotkanie historyczne o tym, czego żeśmy nie zrobili i czego już nie zrobimy".

Arłukowicz: premier został kompletnie sam

Arłukowicz, komentując zaproszenie od premiera, powiedział, że jest ono "elementem gry politycznej, pewnego rodzaju PR-u, który przejął dowodzenie nad polskim premierem". - Premier został kompletnie sam. Przypomnę, że kilka dni temu rezygnację złożyli w większości członkowie Rady Medycznej, czyli najlepsi eksperci w Polsce. Mieli dość bycia listkiem figowym do tej propagandy uprawianej przez premiera. Dziś premier próbuje się ratować, wzywając opozycję na pomoc - stwierdził.

Odnosząc się do wtorkowej rozmowy z premierem, stwierdził: - Trudno w sytuacji, kiedy umierają dziesiątki tysięcy ludzi, odmówić spotkania. - Oczywiście że pójdziemy, choć nadziei dużych nie pokładam w tym spotkaniu, bo skoro premier nie był w stanie wysłuchać członków Rady Medycznej, a był w stanie wysłuchać Siarkowskiej czy Kowalskiego, to pokazuje, jakie ma priorytety - powiedział Arłukowicz.

Arłukowicz: trudno w sytuacji, kiedy umierają dziesiątki tysięcy ludzi, nie usiąść do rozmów

Arłukowicz: trudno w sytuacji, kiedy umierają dziesiątki tysięcy ludzi, nie usiąść do rozmów TVN24

Sośnierz: spotkanie ma charakter propagandowy

Andrzej Sośnierz powiedział, że to on będzie reprezentował swoje koło na wtorkowym spotkaniu z premierem. Jednocześnie przyznał, że nie wiąże z nim "żadnych" nadziei i że ma ono "charakter propagandowy".

- To swoiste spotkanie historyczne o tym, czego żeśmy nie zrobili i czego już nie zrobimy. Omikron uderzy z taką intensywnością, że w tej chwili nie ma już nic do zrobienia. Jakąkolwiek decyzje się podejmie, zanim się ją wdroży, to już będzie za późno - powiedział poseł.