Były szef MSZ o działaniach USA wobec konfliktu Rosji z Ukrainą. "To jest bardzo mocny ruch"

Były szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił w "Faktach po Faktach" o groźbach Rosji wobec Ukrainy i postawie Stanów Zjednoczonych wobec ewentualnego rosyjskiego ataku. Wysłanie dodatkowych amerykańskich żołnierzy do Polski nazwał "poważnym krokiem".

- 4700 amerykańskich żołnierzy, którzy wylądowali albo w najbliższych godzinach, dniach wylądują w Polsce, to jest poważny krok. To jest też po to, żeby chronić tę flankę wschodnią (NATO - przyp. red.) - powiedział były szef polskiej dyplomacji.

- Jest to bardzo mocny ruch w kierunku Rosji, pokazujący: my się nie boimy tego konfliktu i nawet liczymy się z tym konfliktem. I robimy swoje. A to swoje znaczy: zwiększamy obecność - dodał Czaputowicz.

Były minister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego komentował też przeniesienie personelu ambasady USA z Kijowa do Lwowa. Jego zdaniem takie działania należy traktować w "kategoriach gry strategicznej". - To jest sygnał, że Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują tę sytuację, dają sygnał Rosji, że być może będzie wojna, ale nasi dyplomaci się wycofują - ocenił.

Czaputowicz: byłby to argument w rękach Zachodu, by Rosję traktować jako agresora

Jacek Czaputowicz mówił również o wtorkowej uchwale niższej izby rosyjskiego parlamentu - Dumy Państwowej - z apelem o uznanie przez Władimira Putina niepodległości terenów odebranych siłą Ukrainie w Donbasie. Te tak zwane ludowe republiki na terenie obwodów donieckiego i ługańskiego są od lat pod kontrolą prorosyjskich separatystów, choć należą do Ukrainy.

Gość TVN24 ocenił, że "to jest kolejny ustalony instrument oddziaływania, przekazany w ręce prezydenta Putina, którym zawsze będzie mógł zareagować w zależności od rozwoju sytuacji i grać tym". - Ja do tego bym dużej wagi nie przywiązywał - dodał.

Jego zdaniem, "gdyby rzeczywiście Rosja uznała niepodległość tych dwóch nieuznawanych republik, to wówczas sytuacja prawno-międzynarodowa byłaby inna, byłby to argument w rękach Zachodu, by Rosję traktować jako (...) agresora".

