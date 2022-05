Sąd spóźnił się z wygaszeniem mandatu wójta. Postepowania dyscyplinarnego wobec sędzi nie będzie

Problemy z wójtem

Wójt Żelazkowa od lat znany był ze swoich problemów z alkoholem i ma na swoim koncie kilka wyroków. W lutym zeszłego roku Sylwiusz J. został skazany za grożenie pobiciem mieszkańcowi Borkowa Starego. Sąd skazał go na 10 miesięcy ograniczenia wolności. W połowie 2020 r. J. został ukarany przez sąd grzywną za znieważenie funkcjonariuszy publicznych i wezwanie strażaków do zdarzenia, którego nie było.

Mandat wójta

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji w sprawie MS poinformowało, że dokumentację przekazano zastępcy rzecznika dyscyplinarnego "by ten mógł zająć się nią, zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych". Rzecznik dyscyplinarny – jak wyjaśniono - jest organem właściwym do zainicjowania postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, jak również do pełnienia funkcji oskarżycielskich przed sądem dyscyplinarnym. Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych sędzia odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, za co grozi m.in. upomnienie, nagana, obniżenie wynagrodzenia zasadniczego do 50 procent czy usunięcie z zajmowanej funkcji.