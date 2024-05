"To sie biere dugopis i sie tak szkryflo". Apel do prezydenta

Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy o języku śląskim. Opublikował nagranie, na którym wystąpił ze ślązaczką i aktorką Grażyną Bułką.

26 kwietnia Sejm uchwalił ustawę o języku śląskim. Na najbliższym posiedzeniu w tym tygodniu ma się nią zająć Senat, później trafi na biurko prezydenta.

Tusk zamieścił nagranie, na którym ze ślązaczką i aktorką Grażyną Bułką zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy. "Podpiszcie, Panie Prezydyńcie ta ustawa. To sie biere dugopis i sie tak szkryflo, no" - napisał premier.

Tusk: nie trzeba się bać Śląska

O ustawie o języku śląskim Tusk mówił też w czasie swojego wystąpienia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Jeśli mówimy dzisiaj o tym, że musimy ochronić istotę Europy, to mówimy właśnie o takich sprawach jak nasza kultura, na przykład rzadkie języki. (...) Nasza cywilizacja, nasza kultura to też prawa człowieka. To wiara w sens demokracji, to właśnie wiara w wolność i solidarność między ludźmi - podkreślał.

Zwrócił się do prezydenta. - Nie trzeba się bać Śląska, nie trzeba się bać wspólnot etnicznych, nie trzeba się bać języka śląskiego. To jest wielkie dziedzictwo Śląska, Polski i Europy - mówił.

Ustawa o języku śląskim

Język śląski ma zostać wpisany do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych jako drugi - obok języka kaszubskiego - język regionalny. Oznacza to m.in. możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego, montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20 procent mieszkańców, dofinansowanie działalności związanej z zachowaniem języka śląskiego czy wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim.

Wirtualna Polska podała nieoficjalnie, że prezydent obecnie skłania się, by ustawy nie podpisać.

Autorka/Autor:ads/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP