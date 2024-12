Kaczyński komentuje ucieczkę Romanowskiego

Brak szans na uczciwy proces w "tych warunkach politycznych"

Lider PiS komentował postawę Romanowskiego, który jest na Węgrzech: - To na co on się powołuje, to znaczy te zmiany prezesów sądów, zmiany składów orzekających, inne zabiegi, to wszystko wskazuje na to, że uczciwego procesu tutaj, w tych warunkach politycznych, być nie może. Są wszelkie podstawy do tego, aby się od tego uchylić.