Komisja regulaminowa wróci we wtorek do sprawy immunitetu posła Brauna

O postępowaniach dotyczących posła Grzegorza Brauna stało się głośno, gdy 12 grudnia 2023 roku, używając gaśnicy, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe. Sejmowa komisja regulaminowa miała w poniedziałek zaopiniować wniosek w sprawie uchylenia immunitetu posłowi, ale z uwagi na brak obecności prokuratora, zarządzono przerwę w posiedzeniu komisji do wtorku, do godziny 13.

Posiedzenie przesunięte na wtorek

Braun stwierdził, że miałby pytania do prokuratora, który przysłał dokumentację w jego sprawie i zgłosił wniosek o odroczenie posiedzenia komisji do czasu przybycia prokuratora.

Tomasz Głogowski z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że komisja jedynie opiniuje wniosek, co do uchylenia immunitetu i proponował, aby po dyskusji przejść do wyrażenia opinii komisji, mimo nagannego faktu nieobecności prokuratora.

Przewodniczący Urbaniak ogłosił, że w związku z "pewnymi wątpliwościami" - mimo iż regulamin pozwala procedować wniosek bez obecności prokuratora - proponuje przerwę w pracach komisji, do wtorku, do godz. 13. Ponieważ zgłoszono głos sprzeciwu, przegłosowano wniosek o przerwę.

Jak przekazało w miniony czwartek biuro prasowe resortu sprawiedliwości, prokuratura, w przypadku uchylenia immunitetu, ma zamiar przedstawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących m.in.: "naruszenia nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, a także stosowania przemocy fizycznej w celu zmuszenia do określonego zachowania; pomówienia Łukasza Szumowskiego za pomocą środków masowej komunikacji, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu, co mogło poniżyć go w opinii publicznej; uszkodzenia choinki bożonarodzeniowej, uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego, naruszenia miru domowego poprzez nieopuszczenie Niemieckiego Instytutu Historycznego, znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób oraz znieważenie przedmiotu czci religijnej".