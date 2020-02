Walka o dwa miliardy na onkologię trwa. Senacka komisja poparła poprawkę do budżetu

Senacka Komisja Zdrowia poparła w środę poprawkę złożoną przez senatorów Koalicji Obywatelskiej do projektu budżetu na 2020 rok, zakładającą przekazanie 1,95 miliarda złotych na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Głosowano też wnioski o odrzucenie ustawy o prozdrowotnych wyborach konsumenta i o jej przyjęcie. Oba nie uzyskały większości.

Wiceminister Cieszyński ocenił, że poprawka jest bezzasadna. - Uzasadnienie powinno określać, na co zostaną przeznaczone te środki. Jeżeli mówimy o Narodowej Strategii Onkologicznej, to tam wszystkie środki, pięć miliardów złotych, są przekazane na konkretne cele i wiemy, w jaki sposób te pięć miliardów złotych wesprze polską onkologię – przekonywał. Według niego poprawka Koalicji Obywatelskiej nie uzasadnia w sposób wystarczający, na co środki zostaną przeznaczone.