"Ktoś Daniela Obajtka mianował na prezesa Orlenu. Ktoś miał wiedzę, co Daniel Obajtek ma za uszami"

Paweł Figurski, jeden z autorów artykułu, był w piątek rano gościem TVN24. - Biorąc pod uwagę to, jak politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, media prorządowe wypowiadały się w ostatnim czasie o Danielu Obajtku, to jest dla nich niewątpliwie wielki problem, co z tym wszystkim zrobić - powiedział.