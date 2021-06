Biskup objęty zakazem i nakazem Watykanu. Komunikat kurii

"Diecezja zielonogórsko-gorzowska przyjmuje do wiadomości decyzje Stolicy Apostolskiej i zastosuje się do nich w tym, co dotyczy funkcjonowania diecezji" - przekazał rzecznik zielonogórskiej kurii, odnosząc się do zakazu i nakazu Watykanu względem biskupa Stefana Regmunta. Nałożono je po zbadaniu "sygnalizowanych zaniedbań" hierarchy. "Przepraszamy tych, którzy doznali krzywdy na skutek zaniedbań, o jakich mowa w komunikacie Delegata KEP" - dodała kuria.