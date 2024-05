Komisja Europejska oceniła, że ryzyko naruszenia praworządności przez rząd w Warszawie nie jest już poważne, co stanowi przesłankę do zamknięcia procedury z artykułu 7 wobec Polski. Procedura ta została uruchomiona w grudniu 2017 roku. "Dzisiaj zaczął się nowy rozdział dla Polski" - napisała szefowa Komisji Ursula von der Leyen.

Komisja pozostawia ocenę co do zamknięcia postępowania w ramach art. 7 Radzie UE, która na podstawie jej analizy może podjąć decyzję na najbliższym posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych - 21 maja w Brukseli. Wtedy to ministrowie do spraw europejskich mają dyskutować o dalszych krokach w ramach art. 7. Kraje członkowskie mogą poprzeć wnioski Komisji Europejskiej i zdecydować o zakończeniu procedury.