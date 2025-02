"Dezinformacja karmi się chaosem"

"Głównie wątek finansowy"

- W 90 procentach chęć zaspokojenia najróżniejszych swoich potrzeb, najczęściej finansowych jest motywem podjęcia współpracy z obcymi służbami. To jest często skomplikowany konglomerat, często psychicznych aspektów, które się na to składają - stwierdził emerytowany oficer Agencji Wywiadu płk Vincent Severski.

Piotr Świerczek przypomniał, że "to pieniądze skusiły kiboli Legii Warszawa do tego, by odwiedzić Wilno i pobić dysydenta rosyjskiego, byłego wspólnika Aleksieja Nawalnego, ale też Polacy odbyli podróż do Argentyny, by zastraszyć innego rosyjskiego dysydenta". - Motywacja finansowa jest nieobca nie tylko Ukraińcom, ale też Polakom - dodał.