"Zamach na fundamentalne prawo kobiet". Europarlament o "faktycznym zakazie aborcji w Polsce"

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat "faktycznego zakazu aborcji w Polsce". - Orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku spowodowało prawie całkowity zakaz aborcji w kraju. 98 procent aborcji dokonywanych w Polsce po tym nowym orzeczeniu stanie się bezprawnych - powiedziała unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli.

Wskazała jednocześnie, że Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii prawa aborcyjnego. - Wykorzystując swoje kompetencje, kraje członkowskie muszą przestrzegać praw podstawowych. (...) Zdrowie fizycznie, seksualne i reprodukcyjne jest bardzo ważne, nie tylko dla kobiet i dziewcząt, ale też mężczyzn i chłopców, i to wychodzi daleko poza aborcję - powiedziała Dalli.

"Nikt nie ma prawa być sumieniem polskich kobiet"

- Nikt nie przypuszczał, że kolejny raz będziemy mówili na forum Parlamentu Europejskiego o polskich kobietach. Łudziliśmy się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie opublikowany, nikt nie będzie zmuszał kobiet do heroizmu i nie odbierze im i tak bardzo ograniczonych możliwości wyboru. Dlatego chcemy wyraźnie podkreślić: to rząd PiS zdecydował o dzisiejszej debacie - mówiła europosłanka Europejskiej Partii Ludowej z PO Elżbieta Łukacijewska.

Jak dodała, "można odnieść wrażenie, że tak ważnym społecznie tematem próbuje się przykryć szereg nieudolności, a to jest niegodziwe".

- Nikt nie ma prawa być sumieniem polskich kobiet. Coraz częściej słyszę, że Polska to nie jest dobry kraj dla matek, a ciąża, zamiast być stanem wyjątkowym i wyczekiwanym, staje się stanem obarczonym ryzykiem i strachem. Gdy popatrzmy na statystki, to zobaczymy, że Polki rodzą w kraju coraz mniej dzieci, a w 2020 roku osiągnęliśmy najniższy przyrost od 20 lat. Niestety ten problem jest bagatelizowany - powiedziała Łukacijewska.

"Zamach na fundamentalne prawo kobiet"

Sylwia Spurek przemawiająca w imieniu Zielonych, mówiła, że decyzja w sprawie aborcji "została podjęta przez osoby nieuprawnione do orzekania, zasiadające w Trybunale Konstytucyjnym zależnym od partii rządzącej". - To nie orzeczenie, ale polityczny zamach na fundamentalne prawo kobiet do decydowania o sobie - oceniła.