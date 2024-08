czytaj dalej

Mam wrażenie, że budzę się z jakiegoś snu. Właściwie po dwudziestu dwóch latach wracam do formy - mówiła w TVN24 Edyta Bartosiewicz, która wystąpi na Top of the Top Sopot Festival z okazji 30-lecia albumu "Sen". Odnosząc się do swoich problemów z głosem, przyznała, że "z perspektywy czasu jest to najlepsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć w jej życiu".