Owsiak: to jest ten jeden dzień, to jest ta chwila

To jest ten jeden dzień, to jest ta chwila, a później my przez 365 dni pracujemy na to, aby o tej chwili mówić - stwierdził w "Faktach po Faktach" prezes WOŚP Jerzy Owsiak, mówiąc o finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w czasie 32. Finału 281 879 118,07 złotych - ogłosił w środę prezes Fundacji Jerzy Owsiak. To kolejny rekord w historii WOŚP. Środki zbierano na rzecz "płuc po pandemii".

Owsiak: taki duch w nas siedzi - potrafimy być ze sobą

Jerzy Owsiak był gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24. - Taki duch w nas siedzi. Mamy tego ducha polskiego, jakby go nie odmieniać na różne sposoby, jakby o nim nie mówić, który się sprawdza podczas widowisk sportowych, który się sprawdza, kiedy mamy w pewnym momencie - nam się wydaje - bardzo pod górę i nagle się potrafimy tak sprężyć i być ze sobą - mówił, pytany o przyczyny kolejnego rekordowego wyniku Orkiestry.

- To w nas jest. Jeżeli ktoś poprosi nas - a prosimy my jako Fundacja: "zróbmy coś wszyscy razem" - jeżeli w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnego przekazu, przyjaźni, takiej miłości do bliźniego, to odpowiedź jest zawsze taka sama - dodał. Jak stwierdził, "tutaj nie ma nic wielkiego, a bardziej konsekwencja".

Jerzy Owsiak w "Faktach po Faktach" TVN24

- Ten kod ludzkiego bycia ze sobą pokazał po raz 32., że to się sprawdza. Ten kod, który także przez ostatnie osiem lat był zakłócany bardzo mocno, ponieważ system z nami nie grał - powiedział Owsiak. Mówiąc o finałach Orkiestry stwierdził, że "to jest ten jeden dzień, to jest ta chwila, a później my przez 365 dni pracujemy na to, aby o tej chwili mówić".

